İzmir’de sel tarım arazilerini vurdu

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( İZMİR )- Köylüler, devletten yardım beklediklerini dile getirdi İZMİR



- İzmir’de geçtiğimiz günlerde yaşanan sel, köylülerin tarım arazilerine çok büyük zararlar verdi. Köylüler, devletten yardım beklediklerini dile getirdi.İzmir’de 2 Şubat’ta yaşanan selin olumsuz etkileri devam ediyor. İzmir’in Menderes ilçesine bağlı kırsal Çatalca Mahallesi'nde, köylülerin tarım arazileri kullanılamaz hale geldi. Bazı köy sakinlerinin evleri de hasar gördü. Hayvanlarının öldüğünü, bahçe ve tarlalarının büyük zarar gördüğünü söyleyen köylüler, devletten yardım beklediklerini dile getirdi.Ekili alanlarının sel suları nedeniyle ekim yapılamaz hale geldiğini dile getiren çiftçi Hüseyin Akkaya, “Geçen yıl burada bir yangın afeti yaşadık. Yardım bekliyoruz. Şu andaki toplam zararımızı 200 bin liranın üzerinde görüyorum. Kendi gücümüz ile buna yetişecek gücümüz yok. Yetkililerden dere kenarının düzeltilmesinde bize yardım etmelerini bekliyoruz. Belki asırlık, 200-300 senelik zeytin ağaçlarımız söküldü gitti. 400 senelik ağaçlarımız gitti bizim burada” ifadelerini kullandı.“Başımızı sokacak evimiz yok”Çatalca’da selin oluşturduğu yıkımdan en çok zarar görenlerden biri olan Hasan Kaymak, evlerini basan suyun oldukça yükseldiğini söyleyerek, “Kurtuluşumuz yok, gidiyoruz dedim. Helalleşelim dedim. Sonra mutfağa çıktım, balkonun üzerine çık dedi, balkonun üzerinde kurtulursun dedi.

Su hafif bir inme yaptı göğüs seviyesinde. Bu sefer hanımla beraber birbirimize sarılarak balkona çıktık. 50 tane tavuğum vardı hepsi gitti. Geçimimiz oydu bizim. Ne bağ kaldı ne bahçe kaldı. Biz ev istiyoruz ve arazimize bakılmasını istiyoruz. Maddi durumumuz bitti. Buzdolabı, fırın, televizyon ne varsa gitti. Başımızı sokacak evimiz yok” dedi.

“Evimi yapsınlar yeter”Derenin taşması sonucu avluya suların dolduğunu söyleyen köy sakini Ayşe Gözcü ise, “Sabah kalkıp hayvanlarımla ilgilenmemle derenin taşıp suların avluma girmesi bir oldu. Benim bu evde oturacak durumum yok. Tadilat da olmaz. Devletten isteğim bana tek evimi yapıversinler o yeter. Su evde boyumuzu aşacak seviyedeydi. Su bizi çember içine almıştı, eşim yola çıkmıştı ve dere taşıyor kaçın dedi.

Kızım içerdeydi. Kızıma dedim dere taşıyormuş at kendini balkona. Ben komşularıma seslendim kalkın diye. Onlar yatıyormuş kaldıramadım. Yola çıktım, eşim duvarın üzerine çıkmış. Ben de oraya çıktım o şekilde kurtuldum. Hiçbir şeyim Yok. Elektriğim, suyum, çocuklarımın interneti yok. Bir tane buzağım öldü. Çocuklarımın 2 köpeği öldü. Devletten beklentim evimi yapıversinler. Düzenim olsun, çocuklarımla dışarıda kalmayayım” şeklinde konuştu.

Zarar gören tarlalar havadan görüntülendiÖte yandan, Çatalca’da sel sularına teslim olan tarım arazileri drone ile havadan görüntülendi. Yaşanan felaketin gözler önüne serildiği görüntülerde, sel sularının tarım arazilerini ortadan ikiye böldüğü ve verimli toprak tabakasını alıp götürdüğü görüldü.





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