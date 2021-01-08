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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

-Olay yeri genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Polis Polis Ekipleri 


- İzmir’in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçıldı. Olay, gece saatlerinde İzmir'in Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Konak'tan Balçova yönü gitmekte olan Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki 33 CDE 73 plakalı Mercedes-Benz markalı saman yüklü TIR, 33 CDE 74 plakalı dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı. Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlandı. Yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan, samanların Konya’dan getirildiği ve Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi.
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