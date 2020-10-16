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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23’e çıktı

İzmir’de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23’e çıktı

-Cenaze aracından görüntü

Hastane Sahte İçki 

--Genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23'e çıktı. İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Konak ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali G (60), hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi. Öte yandan, Ali G’nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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