Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

İzmir’de sağanak yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi

Cep telefonu görüntüleri

Sağanak Yağış Arabalı Vapur Cami Minaresi Şiddetli Rüzgar Sağanak 

-Kırpılacak görüntüler bulunmakta
-Yıkılan cami minaresinden görüntüler

( İZMİR )- Cami minaresi yıkıldı, evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi İZMİR

- İzmir’de sağanak ve fırtına gün içerisinde etkili olurken, birçok ilçede ağaçlar ve direkler devrildi. Karada ve denizde vatandaşlar zor anlar yaşarken, Kemalpaşa ilçesinde ise bir caminin minaresi yıkıldı, evlerin çatısı uçtu.İzmir’de gün içerisinde bir anda başlayan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi olmak üzere Aliağa, Dikili ve Bergama ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı kısa sürede felç ederken, birçok noktada ağaçlar ve direkler devrildi. Araçların üzerine devrilen ağaçlar nedeniyle maddi hasarlar meydana gelirken, kuvvetli rüzgara plajlarda yakalanan vatandaşlar da, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli bir yere geçti. Trafikte bulunan vatandaşlar ise şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.Cami minaresi fırtınaya dayanamadıEtkili olan fırtına ortalığı adata savaş alanına çevirirken, Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kuyucak Camisi’nin minaresi kuvvetli fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Ayrıca, birçok evin çatısı da kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülürken, toz fırtınası nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.Denizde zor anlar yaşadılarÖte yandan, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi’nde sefer düzenleyen arabalı vapurdan bir vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde denizde meydana gelen kuvvetli rüzgar ve lodosun etkisi görülürken, bir başka tekneden çekilen görüntülerde ise vatandaşların denizde yaşadığı zor anlar görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement