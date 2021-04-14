İzmir’de restoranda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

--İtfaiye ekiplerinden görüntüler

--Restoranın içerisinden görüntü

--Yaralı şahıstan ve ambulansa alınmasından görüntü



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir restoranda çıkan yangında içeride bulunan bir kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yangın, saat 02.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1471 Sokak’ta bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince, restoranın içerisinde bulunan Özgür A., dışarıya çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Özgür A., İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. “Kapıyı tekme atarak kırmayı başardım” Olayın görgü tanıklarından Hüseyin Yeşeriroğlu (24), sahur yapmak için fırına gittiklerini ve daha sonra evlerinin önüne gelerek araçlarını park ettiğini belirterek şunları söyledi, “Önce arabadan dumanların geldiğini düşündük. Dayım araçtan inip baktığında iş yerinden dumanların geldiğini fark ettik. Ben kapıyı tekme atarak kırmayı başardım. Bizim evin üstünde bulunan yönetici içeride insan olduğunu söyledi.



Karakola giderek polise bilgi verdim. Daha sonra polis ve itfaiye geldi” dedi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklanan arızadan çıktığı tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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