İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

-- Şüphelilerin sağlık kontrolleri girişi ve emniyete götürülüşünden görüntü



( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir'de PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği anlaşılan ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürdü. (AÇ-



loading...