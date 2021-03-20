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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İzmir'de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı

- İzmir'de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı

-Şüphelilerden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Akalan Urus Terör Örgütü İstihbarat Trol 


- İzmir’de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında baskınların düğmesine bastı. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. (HG-
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