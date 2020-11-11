İzmir'de petrol boru hattında hırsızlık: Suçüstü yakalandılar



- İzmir'in Aliağa ilçesinde TÜPRAŞ boru hattına girerek petrol çaldığı iddia edilen kişiler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'nde bulunan gemi söküm tesisleri girişindeki makilik ve ormanlık arazide, TÜPRAŞ rafineri ile bir akaryakıt şirketinin dolum tesislerini birbirine bağlayan yeraltı hattından, kazı yapılarak petrol hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 10 Kasım saat 21.00 sıralarında çalılık araziye yanaşan 45 ABB 969 plakalı bir kamyonun dolum yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışması esnasında araç sürücüsü R.T. (45)'yi kıskıvrak yakaladı. Olay yerinde tankeri dolduran ve aynı zamanda gözcülük yaptığı düşünülen A.T. (70) isimli bir şahıs da ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede piyasa değeri 150 bin lira civarı yaklaşık 20 ton mazot, dağlık arazide ağaç dalları ve yeşil branda ile gizlenmiş 3 bin litre kapasiteli dört adet plastik mazot tankı bulundu. Ayrıca ekipler tarafından yapılan incelemede plastik mazot tanklarının hortum vasıtası ile ortada bulunan bir ana hortuma bağlandığı ve bu ana hortumun çalılıklar içerisinden yer altındaki dolum alanına ulaştığı belirlendi. Olay yerinde yakalanan 2 kişinin dışında, hırsızlık olayıyla ilişkili bulunduğu düşünülen A.Y. (54), S.Y. (29) ve E.Y. (41) isimli 3 kişi daha ekipler tarafından yakalanırken, gözaltına alınan toplam 5 kişi ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-



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