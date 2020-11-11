Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de petrol boru hattında hırsızlık: Suçüstü yakalandılar

İzmir'de petrol boru hattında hırsızlık: Suçüstü yakalandılar

- Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

Petrol Boru Hattı Ormanlı Boru Hattı Harekete Geç Polis Ekipleri 


- İzmir'in Aliağa ilçesinde TÜPRAŞ boru hattına girerek petrol çaldığı iddia edilen kişiler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi'nde bulunan gemi söküm tesisleri girişindeki makilik ve ormanlık arazide, TÜPRAŞ rafineri ile bir akaryakıt şirketinin dolum tesislerini birbirine bağlayan yeraltı hattından, kazı yapılarak petrol hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 10 Kasım saat 21.00 sıralarında çalılık araziye yanaşan 45 ABB 969 plakalı bir kamyonun dolum yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışması esnasında araç sürücüsü R.T. (45)'yi kıskıvrak yakaladı. Olay yerinde tankeri dolduran ve aynı zamanda gözcülük yaptığı düşünülen A.T. (70) isimli bir şahıs da ekipler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede piyasa değeri 150 bin lira civarı yaklaşık 20 ton mazot, dağlık arazide ağaç dalları ve yeşil branda ile gizlenmiş 3 bin litre kapasiteli dört adet plastik mazot tankı bulundu. Ayrıca ekipler tarafından yapılan incelemede plastik mazot tanklarının hortum vasıtası ile ortada bulunan bir ana hortuma bağlandığı ve bu ana hortumun çalılıklar içerisinden yer altındaki dolum alanına ulaştığı belirlendi. Olay yerinde yakalanan 2 kişinin dışında, hırsızlık olayıyla ilişkili bulunduğu düşünülen A.Y. (54), S.Y. (29) ve E.Y. (41) isimli 3 kişi daha ekipler tarafından yakalanırken, gözaltına alınan toplam 5 kişi ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement