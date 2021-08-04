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İzmir’de pes dedirten görüntüler: Havai fişek yangın çıkardı, o devam etti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de pes dedirten görüntüler: Havai fişek yangın çıkardı, o devam etti

İzmir’de pes dedirten görüntüler: Havai fişek yangın çıkardı, o devam etti

Çekilen cep telefonu görüntüsü

( İZMİR )- Orman yangınlarıyla mücadele edilen şu günlerde inanılmaz görüntü- Yangın çıkmasına rağmen havai fişek atmaya devam etti İZMİR

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- Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişekler yangına sebep oldu. Bir yandan ağaçlık alana yönelen yangın söndürülürken, diğer yandan bir kişinin havai fişek atarak sorumsuzca davranması bu kadarda olmaz dedirtti. Türkiye’nin pek çok ilinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Yangınların neden ve nasıl çıktığı araştırılırken, İzmir’in Karabağlar ilçesinde çekilen görüntüler bu kadarda olmaz dedirtti. Yangın çıkmasına rağmen havai fişek atmaya devam etti Bir düğünde çekilen görüntülerde, atılan havai fişek yangına sebep oldu. Ağaçlık alana doğru yönelen yangın, biranda büyüdü. Düğünde bulunan vatandaşlar, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın havai fişek atmaya devam etmesi ve ortaya koyduğu sorumsuzca davranış bu kadarda olmaz dedirtti. Tüm bu yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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