İzmir’de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

-Uyuşturucu maddenin aracında motor kısmından çıkarılması



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde durdurulan bir aracın motor bölümünde 3 kilogram 343 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinden geçmekte olan bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğinin de bulunduğu aramalarda aracın motor kısmında bir bölmeye saklanmış 3 kilogram 343 gram metamfetamin maddesini ele geçirildi. Ekipler ayrıca, araç içerisinde bulunan 3 şahsı da gözaltına aldı.

