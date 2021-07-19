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İzmir’de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Operasyondan telefon kamerası görüntüleri

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Telefon Kamerası Metamfetamin Polis Ekipleri 

-Uyuşturucu maddenin aracında motor kısmından çıkarılması

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde durdurulan bir aracın motor bölümünde 3 kilogram 343 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinden geçmekte olan bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğinin de bulunduğu aramalarda aracın motor kısmında bir bölmeye saklanmış 3 kilogram 343 gram metamfetamin maddesini ele geçirildi. Ekipler ayrıca, araç içerisinde bulunan 3 şahsı da gözaltına aldı.
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