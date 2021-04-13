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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir’de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı

İzmir’de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 yaralı

-Olay yeri genel ve detay görüntü

Polis Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Çekici üzerindeki hasarlı araçtan görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 HM 576 plakalı Duster marka otomobilin sürücüsü Uğur K (25),aracı ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil süratli bir şekilde yakında bulunan Mavişehir üst geçidinin ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen 110 AKS ekiplerince sıkıştığı aracın içerisinden çıkarılan ağır yaralı durumdaki sürücü Uğur K., ambulansa alınarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerine çağırılan belediye ekiplerince yolda temizlik çalışması yapılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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