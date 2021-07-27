İzmir’de otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Karşıyaka ve Konak ilçesinde otluk alanda çıkan yangınlar, çok sayıda itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Örnekköy Mahallesi 7563/10 Sokak’ta bulunan otluk alanda çıktı. Otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada meydana gelen yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklama şüphesi Bir diğer otluk alandaki yangın ise akşam saatlerinde Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi 555 Sokağın caddeye bakan yamacında meydana geldi. Otluk alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, vatandaşların yangın alanına yakın bir noktadan kaçan şahısların olduğu yönünde polis ekiplerine beyanda bulunması üzerine, ekipler tarafından kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Her iki yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

