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İzmir'de ormanlık alanda yangın
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'de ormanlık alanda yangın

bölgeden görüntü

Yangın Ormanlı Helikopter Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

-yangından görüntü
-dumanlardan görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın ilçeye bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde bulunan ormanlık bir alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 8 arazöz görevlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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