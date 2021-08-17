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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Yangın, dumanlar ve helikopterin çalışmasını gösteren İHA görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Bild Yangın Ormanlı Helikopter 


- İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazözün sevk edildiği bildirildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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