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İzmir’de orman yangını kontrol altında
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de orman yangını kontrol altında

İzmir’de orman yangını kontrol altında

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Helikopter 


- İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İzmir’de Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesindeki makilik ve ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdüğü ifade edildi. (AG-
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