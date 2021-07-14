İzmir’de orman yangını kontrol altında

- İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İzmir’de Yenifoça Fevzi Çakmak Mahallesindeki makilik ve ormanlık alanda saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 5 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdüğü ifade edildi. (AG-
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