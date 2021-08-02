Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İzmir'de orman yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Yanan alandan detay

( İZMİR -EK) İZMİR

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Ormanlık Alanda Yangın 


- İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edile kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18. 30 sıralarında Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş alanı orman içinde çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve 1 helikopter ile yangını müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı