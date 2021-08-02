İzmir'de orman yangını



- İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edile kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18. 30 sıralarında Sarnıç Gölet Piknik ve Yürüyüş alanı orman içinde çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve 1 helikopter ile yangını müdahale edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (Mİ-

