Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- İzmir’de orman yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- İzmir’de orman yangını

- İzmir’de orman yangını

- Yangından detay

( İZMİR ) İZMİR

Yangın Orman Yangını Helikopter 


- İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük’te orman yangını başladı.
Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş ilçesi Gölcük Gölü kenarındaki bir alanda orman yangını başladı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 1 helikopter ve arazözlerle müdahale edildiği öğrenildi. Yerleşim yerlerine uzak olduğu belirtilen yangına yönelik müdahale sürüyor. (HG-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı