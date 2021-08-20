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İzmir’de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti

İzmir’de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

Hastane Savcı Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Polislerden görütnüler
--Binadan görüntüler
--Hayatını kaybeden annenin fotoğrafı
--Gözaltına alınan oğulun fotoğrafı

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, oğluyla tartışması sonucu fenalık geçirdiği ileri sürülen kadın yaşamını yitirirken, geçirdiği sinir krizi sonrası cama yumruk atarak yaralanan kadının oğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, sabaha karşı Maliyeciler Mahallesi 52/1 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi C.K. ile boşanma aşamasında olan Ülviye Kuru(55) ile birlikte yaşadığı oğlu S.K. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler dairenin kapı girişinde Ülviye Kuru’yu yerde hareketsiz halde, oğlunu ise başucunda beklerken buldu. Bu sırada polisleri gören S.K., sinir krizi geçirmesi sonucu daire içerisinde cama yumruk atarak elinden yaralandı. Ekipler tarafından adrese acil sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince polis eşliğinde şüpheli S.K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adrese gelen diğer sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise Ülviye Kuru’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ve savcının incelemesinin ardından Ülviye Kuru’nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz kadının oğlu gözaltına alındı Eşinin hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen C.K., sinir krizi geçirirken, hastanede tedavisi tamamlanan S.K., ise gözaltına alındı. Öte yandan, S.K’nin babasını arayarak annesi ile tartıştığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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