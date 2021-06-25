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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma operasyonu: 15 gözaltı

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma operasyonu: 15 gözaltı

Şahıslardan detaylar

Mal Varlığı Akalan Gözaltı Dolandırıcılık Nitelik 

-Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de, nitelikli dolandırıcılık ve yağma operasyonunda gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 23 adres ile araçlarda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 105 fişek, 86 tüfek kartuşu, 2 senet ile borçluların kaydedildiği bir ajanda ele geçirildi. Şüphelilerden 15'inin yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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