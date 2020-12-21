İzmir’de müstakil evde çıkan yangın yan binaya sıçradı

--Yaralı vatandaştan görüntüler

--Olay yeri genel ve detay görüntüler



( İZMİR )- İzmir’de korku dolu anların yaşandığı yangında maddi hasar oluştu İZMİR



- İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı binaya da sıçradı. Yangın da maddi hasar meydana geldi. Yangın, akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi 7065 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu 4 kişilik bir ailenin kaldığı evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu polis, 110 ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, alevler bitişikteki 2 katlı binaya da sıçradı. Suriyeli aile çevredeki vatandaşların da yardımı ile evden hızlı bir şekilde çıkarılırken, 2 katlı binanın üst katında tek başına yaşayan Halil K'de (80), vatandaşların yardımı ile pencereden çıkarıldı. Ellerinde küçük sıyrıklar oluşan yaşlı adam sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangının müstakil evde yemek yapıldığı esnada çıktığı değerlendirilirken, her iki evde de maddi zarar meydana geldi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



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