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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

İzmir'de motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

Kaza yerinden detay ve genel görüntü

Hastane Sağlık Ekipleri İçki Şişesi Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Polislerden görüntü
-Kask ve içki şişesinden detay
-Motosikletten detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, önce ağaca sonra refüje çarptı. Sürücü kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 01.00 sıralarında Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Üçyol istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan Abdulhaluk Ş. (29) yönetimindeki 35 APZ 498 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca sonra refüje çarptı. Meydana gelen kaza sebebiyle motosiklet sürücüsü, metrelerce sürüklenirken, yaralanan motosiklet sürücüsünü gören diğer sürücüler kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Abdulhaluk Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan motosiklet sürücüsü Abdulhaluk Ş'nin seyir esnasında kask takmadığı ileri sürülürken, kaza yerinde bulunan içki şişesi de dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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