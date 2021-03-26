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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de mobilya atölyesini alevler sardı

İzmir’de mobilya atölyesini alevler sardı

Olay yeri genel ve detay görüntüler

Polis Nadan Mobilya Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler
-Binadan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Buca ilçesinde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 641/1 Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, mobilya atölyesinden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 110 AKS de sevk edildi. Atölye önünde bulunan kerestelerin ve içeride bulunan malzemelerin yanması ile birlikte ilk iki kat alevlere teslim oldu. Yoğun dumanların oluştuğu yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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