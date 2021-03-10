İzmir’de Miraç Kandili idrak edildi

--Camii avlusundan görüntüler

--Dua okuyan hocalardan görüntüler



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’de, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Bilal Saygılı Camii Ve Külliyesi başta olmak üzere camileri doldurdu. İzmir’in Bornova ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Miraç Kandili dolayısıyla Bilal Saygılı Camii Ve Külliyesi’nde düzenlenen programa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve duaların edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Programda, vatandaşların korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlenirken, camii içerisine kısıtlı sayıda vatandaşın alınmasından dolayı çok sayıda vatandaş da camii avlusunda namaz kılıp dualarını etti. Miraç Kandili dolayısıyla camii avlusunda vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulunulurken, vatandaşlar kentte bulunan diğer camilerde de düzenlenen programlara katıldı.





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