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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir’de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

enkazda arama çalışmalarından detaylar

( İZMİR ) İZMİR

Deprem Umutlu 


- İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesine meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındakilere ulaşmak için ekipler titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında kalanların yakınları da umutlu bekleyişi sürüyor. Ekipler çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.
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