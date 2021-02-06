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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de metruk sinagogdan kopan taş parçalar evin duvarını yıktı: 1 yaralı

İzmir’de metruk sinagogdan kopan taş parçalar evin duvarını yıktı: 1 yaralı

-Belediye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Televizyon Hastane Oturma Odası Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

--Çevredeki vatandaşlardan görüntüler
--Evin yıkılan oturma odası ve duvarından görüntüler
--Sinagondan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, metruk durumdaki sinagoga ait taş duvarın çökmesi üzerine kopan taş parçaları yanda bulunan 3 katlı binanın 2’inci katındaki evin duvarını yıktı. O esnada oturma odasında bulunan bir kadın yaralandı. Olay, Sakarya Mahallesi 826 Sokak’ta meydana geldi. Metruk vaziyetteki sinagogun taş duvarları büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme esnasında etrafa saçılan taş parçaları, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın 2’inci katındaki evin oturma odasının duvarını yıktı. Sabah saatlerinde hastaneye giden ve ardından kızına uğradıktan sonra evine gelen Safiye D (40), oturma odasında televizyon izlerken evinin duvarının yıkılması üzerine yaralandı. Yaşanan gürültünün ardından evde yaralı durumda olan kadının imdadına komşuları yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadın, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay sonrası evde hasar meydana geldi. Belediye ekipleri ise kopan taş parçalarını bulundukları yerden kaldırmak için çalışma başlattı. (Mİ-
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