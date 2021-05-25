Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- İzmir’de marketler zincirinin deposunda yangın paniği

- İzmir’de marketler zincirinin deposunda yangın paniği

Ekiplerden detay

Polis Yangın Paniği Market Soğuk Hava Deposu Polis Ekipleri 

-Olay yerinden detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda yangın çıktı. Yangın sonrası soğuk hava deposunun büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir marketler zincirinin ana tedarik deposunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre soğuk hava ünitelerindeki arıza sebebiyle çıkan yangın dolayısıyla ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerinin yoğun çalışması ile kontrol altına alınarak söndürülürken, korku dolu anların yaşandığı olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Öte yandan, içinde ürünlerin olduğu soğuk hava deposunun büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına geçti. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. AB-Mİ-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement