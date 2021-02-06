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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın

İzmir'de marangoz atölyesinde korkutan yangın

Yanan atölyeden görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, 06.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5179/1 sokakta meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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