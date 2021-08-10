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İzmir'de makilik alanda yangın
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'de makilik alanda yangın

- Yanan yerden detay ve genel görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

Yangın Altın Makilik Alan Helikopter Trol 


- İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan makilik alanda yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın henüz belirlenemeyen nedenle ilçeye bağlı Yanıkköy mevkiinde bulunan makilik alanda meydana geldi. İhbarın ardından alevlere havadan ve karadan müdahale başlatılırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 2 arazözün bölgeye intikal ettirildiği öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (AÇ-
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