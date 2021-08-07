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İzmir’de makilik alan yangınına müdahale sürüyor
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de makilik alan yangınına müdahale sürüyor

İzmir’de makilik alan yangınına müdahale sürüyor

Uçak ve helikopterin müdahalesinden detay

Yangın Makilik Alan Orman Yangını Helikopter Yükselen 

-Yanan alandan detay
-Ekiplerden detay

( İZMİR -EK) İZMİR

- İzmir’in Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi yakınlarında başlayan makilik orman yangınına 2 uçak ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.Urla ilçesi Balıkova Mahallesi yakınlarında saat 14.45 sıralarında makilik bir alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangına 1 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Yangının çıktığı bölgede kara ulaşımının kısıtlı olması sebebiyle daha sonra Rusya’dan gelen 2 uçak ile de müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken bölgede devam güçlü poyraz, söndürme çalışmaları güçleştiriyor.
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