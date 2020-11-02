İzmir’de kurtarma çalışmaları 80. Saatinde



Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 80. Saatinde hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların son durumu ve Parklara kurulan çadırlar havadan görüntülendi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bir çok bina yıkılmasına neden oldu. Yaşanan felaket sonrası arama kurtarma ekipleri aralıksız olarak 80. Saatine girdi. Uzun zaman geçmesine rağmen enkaz altından halen sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bir yandan ekipler enkaz altında kurtarma çalışmaları yaparken dışarıda ise yardım kuruluşları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Rıza Bey Apartmanı’nda aralıksız devam eden çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde bir yandan kazı çalışmaları hassasiyet ile yapılırken bir yandan oluşan harfiyatı iş makineleri kamyonları yüklüyor. Yıkılan binaların çevresindeki park alanlarına ise çadırlar kurularak depremzedelerin kalmaları sağlanıyor. Depremzedeler için tüm Türkiye’de gelen yardımlar ise basketbol ve futbol sahalarını doldurduğu görüldü.





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