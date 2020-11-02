Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de kurtarma çalışmaları 80. Saatinde

İzmir’de kurtarma çalışmaları 80. Saatinde

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

( İZMİR - ÖZEL - DRONE) İZMİR

Depremzede Deprem Basketbol Felaket Hassasiyet 


Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 80. Saatinde hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların son durumu ve Parklara kurulan çadırlar havadan görüntülendi. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bir çok bina yıkılmasına neden oldu. Yaşanan felaket sonrası arama kurtarma ekipleri aralıksız olarak 80. Saatine girdi. Uzun zaman geçmesine rağmen enkaz altından halen sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bir yandan ekipler enkaz altında kurtarma çalışmaları yaparken dışarıda ise yardım kuruluşları depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Rıza Bey Apartmanı’nda aralıksız devam eden çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde bir yandan kazı çalışmaları hassasiyet ile yapılırken bir yandan oluşan harfiyatı iş makineleri kamyonları yüklüyor. Yıkılan binaların çevresindeki park alanlarına ise çadırlar kurularak depremzedelerin kalmaları sağlanıyor. Depremzedeler için tüm Türkiye’de gelen yardımlar ise basketbol ve futbol sahalarını doldurduğu görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!Galatasaray Odeabank Eurocup Şampiyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı