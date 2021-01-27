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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de kumarhane baskını, 52 kişiye 343 bin TL ceza

İzmir'de kumarhane baskını, 52 kişiye 343 bin TL ceza

- Baskın anından telefon görüntüleri

( İZMİR ) - İZMİR

Para Cezası Jandarma Kapalı Alan Sokağa Çıkma Yasağı Kumarhane 


- İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerinin iki ayrı işletmeye yaptığı baskında, kısıtlamaya uymadıkları ve kumar oynadıkları tespit edilen 52 kişiye toplam 343 bin TL cezai işlem uygulandı. Izmir İl Jandarma Komutanlığı, Covid-19 tedbirlerine ilişkin denetim çalışmalarında, Bornova ilçesi Egemenlik ve Gökdere mahallelerinde bulunan iki ayrı işletmede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 52 şahsa, kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 343 bin 724 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. İşletme sahipleri N.A. ve İ.Ö ile işletme çalışanları R.Ö., B.A., Y.İ. ve O.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. (SY-ÖA)
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