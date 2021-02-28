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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İzmir'de kumar operasyonu

İzmir'de kumar operasyonu

Operasyon anından görüntüler

( İZMİR )- Kumar operasyonunda yakalandı, "Oturuyoruz" dedi İZMİR

Polis Para Cezası Kapalı Alan Akalan 


- İzmir Torbalı'da bir işletmede kumar oynadığı tespit edilen 2'si kadın 13 şahsa 62 bin 465 TL idari para cezası uygulandı, işletme sahibi H.C.G. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yakalanan bir şahıs, polisin "Ne yapıyorsunuz?" sorusuna "Oturuyoruz" yanıtını verdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde bulunan bir işletmede kumar oynandığı duyumu alındı. Bu kapsamda; Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Kumar oynadığı tespit edilen 2'si kadın 13 şahsa "kumar oynamak", "kapalı alanda tütün mamulleri tüketmek" ve "sosyal mesafe kurallarını ihlal etmek"ten toplam 62 bin 465 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu. İşletme sahibi H.C.G. isimli şahıs hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Öte yandan, kumar oynadığı tespit edilen şahıslardan biri polisin "Ne yapıyorsunuz?" sorusuna "Oturuyoruz" yanıtını verdi. İşletmedeki bir kadının operasyon sırasında tuvaletten çıktığı, bazı şahısların da yüzlerini kapattığı görüldü.

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