İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

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( İZMİR )- İzmir'in iki ilçesinde korona virüsüne rağmen kumar oynayanlara operasyon İZMİR



- İzmir'in Bornova ve Bayındır ilçelerinde, korona virüse rağmen kumar oynarken suçüstü yakalanan 59 kişiye 267 bin 349 lira para cezası kesildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde işletmeciliğini N.A. isimli şahsın yaptığı umuma açık yerde tombala oynandığını tespit etti. Ayrıca ekipler Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesi'nde de, T.B. adlı şahsa ait olan ve Z.S. isimli şahıs tarafından kiralanan alanda bulunan tavuk çiftliğinde tombala oynandığını belirledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 59 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı. Şahıslara; kumar oynamak, korona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, maske takmamak ve kapalı alanda tütün mamullerini tüketmek suçlarından toplam 267 bin 349 Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler, kumar oynanılan materyallere el koydu. Şüpheliler N.A, E.K, U.Y, İ.D, S.Y ile Z.S hakkında ise kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatılırken, Z.S. hakkında ise "mühür bozma" suçundan ayrıca işlem yapıldı.



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