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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de korkutan yangın

İzmir'de korkutan yangın

Yangından detay

Bild Yükselen Yangına Müdahale Trol 

-Yangına müdahaleden detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen yangın, çevre sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Olay, saat 14.30 sıralarında İbni Melek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Zemin katın balkon altında bulunan motosiklet, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Balkonun alt kısmından yükselen alevler saniyeler içinde zemin katın balkon pencerelerini sararak, eve sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, binada maddi hasara neden olurken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangından hasar gören evin İbni Melek Mahallesi Muhtarı Erdal Keskin’e ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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