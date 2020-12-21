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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de korkutan ev yangını

İzmir’de korkutan ev yangını

Olay yeri genel ve detay görüntü

Polis Ev Yangını Bild Trol 

-İtfaiye ekiplerinde görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, tek katlı bir evde çıkan yangında anne ve 4 çocuğu kendilerini son anda sokağa atarken, evde maddi hasar meydana geldi. Olay saat 06.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3884 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İşte olan Abdülhakim E’ye ait ikametten alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu polise ve 110 ekiplerine bildirdi. O sırada evde olan anne ve 4 çoğu kendilerini can havli ile sokağa atarken, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının sobadan çıkmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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