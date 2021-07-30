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İzmir’de korkutan baca yangını
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de korkutan baca yangını

İzmir’de korkutan baca yangını

Yangından görüntüler

Yangın Altın Uttu Trol 

-Yangına müdahalesi
-detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir iş yerinin bacasında çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir restoranın bacasında çıktı. Çıkan baca yangını korku dolu anlar yaşatırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını fark eden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) kanal ekibi, hemen alevlere müdahale etti. Bu sırada bölgeye itfaiye ekipleri de geldi. Korkutan yangın, kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.
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