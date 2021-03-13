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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

İzmir’de korkunç olay: Karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi

İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Polis Bild Akalan Yükselen Trol 

-Polis ekiplerinden görüntüler
-Dumanlar yükselen evden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir kişi karısı ve kızı içerideyken evi ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, maddi hasarın meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 23.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, A.A., karısı N.A ile kızı E.A., içerideyken evi ateşe verdi. Olay sonrası A.A., olay yerinden kaçarken, N.A., ve kızı E.A., kendilerini evin dışına attı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan A.A’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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