İzmir'de korkunç kadın cinayeti...Eşini öldürüp halıya sarmış

-Polis ve olay yeri inceleme ekibinden görüntü

-Cesedin araca alınmasından görüntü

-Komşular ile röportaj

-Ölen kadının fotoğrafı



( İZMİR )-İzmir'de halıya sarılı kadın cesedi bulundu: Kocası cinayeti itiraf etti İZMİR



- İzmir'in Buca ilçesinde bir evde halıya sarılı kadın cesedi bulundu. Kadının eşi, emniyetteki sorgusunda korkunç cinayeti itiraf etti. Edinilen bilgiye göre olay dün saat 23.30 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Yazgül Soro'dan (57) bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro'nun evine gitti. Kapıyı açan yakınları Yazgül Soro'yu yatak odasında halıya sarılı halde yatarken buldu. Sinir krizi geçiren kadının yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yazgül Soro'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin başında inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede talihsiz kadının evin mutfağında 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı belirlendi. Yazgül Soro'nun cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kocası cinayeti itiraf etti Yazgül Soro'nun cesedinin yakınları tarafından bulunduğu esnada, kapıda duran oğlu N.M.S.'nin (28) "Annemi ben öldürdüm" diyerek kaçtığı iddia edildi. N.M.S.'nin polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenilirken, Yazgül Soro'nun eşi Bülent Soro (58), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk anlarda Yazgül Soro'yu, oğlu N.M.S.'nin öldürdüğü düşünülürken, kadının eşi Bülent Soro'nun emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Bülent Soro'nun emniyetteki ilk ifadesinde, öğle saatlerinde eşi Yazgül Soro ile tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini karın bölgesinden 6 defa bıçakladığı, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığını söylediği öğrenildi. "Eşyaları kaldırdığımızda ceset ile karşılaştık" Öte yandan olayın gerçekleştiği evden gelen çığlıklar üzerine komşusunun evine gittiğini söyleyen Savaş Yaslıdemir (41), o korkunç anları gazetecilere anlattı. Yaslıdemir, "Biz kapının önünde oturuyorduk, bayanların bağırış sesleri geldi. Bağırış seslerine yöneldik eve doğru gittiğimizde, içeri girdim ben, zaten kardeşi vardı, Bilgin ağabey ile içeri girdiğimizde, üstünden eşyaları kaldırdığımızda altında yüzü koyun yatan bir ceset ile karşılaştık. Ondan sonra hemen arkamızdan bekçiler geldi. Bekçiler geldikten sonra biz dışarı çıktık. Sonra polisler olaya müdahale ettiler, ambulans geldi. Kardeşleri, kız kardeşleri bağırıyordu, çığlık seslerine gittik biz oraya. Oraya gittikten sonra eşyalar içeride dediler. Biz eşyaları kaldırdık altından ceset çıktı. Annesi yüzü koyun yatıyordu yerde bıçaklanmış halde" dedi.

"Karısı ile problemliydi" Korkunç olayın ardından Soro'nun evine giden bir başka komşu Sevgi Yaldız (28) ise karı koca arasında problemin olduğunu söyledi.



Yaldız, "Ben evdeydim, bağırıştan çıktım. Öldürdü falan diye, katil diyerek. Gittiğimiz de işte yerde yatar bir haldeydi. Üstünde eşyalarla kırık sandalyeler vardı. Altından ceset çıktı. Karısıyla zaten arası problemliydi" açıklamasında bulundu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.



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