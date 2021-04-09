Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir’de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi

İzmir’de konteyner ev yangını: Karı-koca dumandan etkilendi

olay yerinden görüntüler

Jandarma Ev Yangını Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Aliağa ilçesinde, konteyner evde çıkan yangında karı-koca dumandan etkilenirken, evin yakınlarında bulunan bir otomobilde de yangın sonrası hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K., isimli şahsa ait tarlada bulunan konteyner evde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşu ve yoldan geçen bir araç sürücüsü İ.K. ve V.K., isimli çifti evin içerisinden çıkararak kurtarırken, durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Konteyner ev ve yakınında bulunan araç çıkan yangında hasar görürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, dumandan etkilenen çift sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Aliağa Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement