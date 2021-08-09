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( İZMİR ) - İzmir'de kazada 8 kişinin öldüğü mahallenin muhtarı: "Böyle ağır acı yaşamamıştık" İZMİR



- İzmir’in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesi'ni ziyarete gelenleri taşıyan minibüsün dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu mahallesinden 7 kişinin vefat ettiğini söyleyen Muhtar Erdem Nuray, "Böyle ağır bir acı yaşamıştık" dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hamza Baba Türbesi'ni ziyaret edenleri taşıyan 35 L 1610 plakalı minibüs, İzmir'e dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin tedavileri ise sürüyor. 8 yaşındaki Dudu Özcan'ın bugün defnedileceğini söyleyen, vefat edenlerin yaşadığı kırsal Taştepe Mahallesi'nin muhtarı Erdem Nuray, kazanın nasıl gerçekleştiğini bilmediklerini söyledi.



Almanya'da yaşayan bir vatandaşın adağını türbeye götürdüğünü ve yanına akrabalarını da çağırdığını söyleyen Nuray, "Köyümüzden türbeye adak götürmüşler. Türbeden dönüşte aracın kaza yaptığını biliyoruz sadece. Nasıl kaza yaptığını bilmiyoruz. Araçta 21 kişi varmış 8 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, 11 kişi de tedavi görüyor. Ağır yaralıların bir tanesini uyutuyorlar, bir tanesi ameliyattan çıktı. Durumları ile ilgili çok bilgimiz yok. Cenazelerimizle uğraşmaktan yaralılarla çok ilgilenemedik. Hepsi akrabamız çok üzgünüz" diye konuştu.

Bundan iki sene önce köye yıldırım düştüğünü ve bir baba kızın vefat ettiğini söyleyen Nuray, "Böyle bir felaket yaşamıştık. Böyle ağır bir acı görmemiştik" dedi.

7 cenazenin Örnekköy Mezarlığındaki morgda bekletildiğini söyleyen Nuray, otopsinin ardından cenazelerin defnedileceğini belirtti.

(AG-

