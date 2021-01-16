İzmir’de kar sevinci

-KARTOPU OYNAYAN İNSANLARDAN GÖRÜNTÜ



( İZMİR )- İzmirliler yılın ilk karının tadını çıkarıyor- İzmir ilçelerinde kar keyfi İZMİR



- İzmir’de öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde cadde ve sokaklar kara büründü, İzmirliler kısıtlamaya rağmen kartopu oynamaya koştu. İzmir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. İzmir’in bazı ilçelerinde de cadde ve sokaklar beyaza büründü. Aliağa, Dikili ve Kemalpaşa ilçelerinde kar yağışının artmasıyla vatandaşlar kar keyfi yaşamaya koştu. Kısıtlamaya rağmen çok sayıda vatandaş evlerinden çıkarak kartopu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzun zamandır kar görmediklerini belirten İzmirliler çok mutlu olduklarını söylerken, en büyük sevinci ise çocuklar yaşadı. Öte yandan AK Parti Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı, Twitter hesabından İçişleri Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "İzmir'e kar yağıyor. Süleyman Soylu Bakanımız; İzmirliler olarak sizden dışarı çıkma izni" istiyoruz" yazısını paylaştı.



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