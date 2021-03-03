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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de ‘KADES’ ihbarı ile gece kulübüne polis baskını

İzmir’de ‘KADES’ ihbarı ile gece kulübüne polis baskını

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

Para Cezası Gece Kulübü Harekete Geç Polis Baskını Polis Ekipleri 

--Polis ekiplerinin içeriye girişi
--İçeride bulunan müşterilerden görüntü

( İZMİR )- Gece kulübündeki 28 kişiye 176 bin lira para cezası İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübüne ‘KADES’ ihbarı üzerine polis tarafından baskın düzenlendi.
Kulübün iki katını da dolduran 28 kişiye toplam 176 bin 400 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. İzmir’in Konak ilçesinde, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tarafından bir kadının gece kulübü içerisinde olduğu ve yardım istediğine yönelik polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen gece kulübünün önüne gelerek çalışma başlattı. Ekiplerin tüm ısrarlarına rağmen kapıyı açmayan gece kulübü yetkilileri, kapının açılması için polis tarafından çağırılan itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini fark edince kendi istekleri ile kapıyı açtı. 28 kişiye binlerce lira para cezası kesildi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve araştırma ekiplerince, savcılık kararıyla gece kulübünün içerisine girilerek, içeride bulunan tüm müşterilerin kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Kimlik kontrollerinin ardından içeride bulunan 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı toplam 176 bin 400 lira para cezası kesildi. Ayrıca, karakola götürülen iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Öte yandan, içeride bulunan müşterilerin bazılarının ‘maske’ takmış şekilde masalarda oturuyor olmaları ise gözlerden kaçmadı.
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