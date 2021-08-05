Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
İzmir’de kaçak tütün satan iş yerine baskın
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de kaçak tütün satan iş yerine baskın

İzmir’de kaçak tütün satan iş yerine baskın

Ekiplerin iş yerindeki aramalarından görüntü

( İZMİR )- Binlerce bandrolsüz makaron, sigara sarma kağıdı ve 110 kg tütün ele geçirildi İZMİR

Operasyon Jandarma Kaçak Bandrol Kaçakçılık 


- İzmir’in Torbalı ilçesinde kaçak tütün satışı yapıldığı tespit edilen bir iş yerinde toplamda 110 kilogram kıyılmış tütün ve nargile tütünü, 55 bin 781 adet makaron, 153 bin adet sigara sarma kağıdı, 14 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde bulunan ve kaçak tütün satıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.
KOM Şube Müdürlüğü ve Ayrancılar jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yapılan aramalarda, 7 bin 791 adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron (sigara), 47 bin 800 adet boş bandrolsüz makaron, 84 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 27 kilogram nargile tütünü, 153 bin 180 adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 14 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (SY-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı