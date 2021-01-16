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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de kaçak içki operasyonu

İzmir’de kaçak içki operasyonu

Operasyondan detay görüntüler

Alkollü İçki Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün Kimyasal Madde Harekete Geç 

-Ele geçirilen malzemelerden görüntüler
-detaylar

( İZMİR )- Yaklaşık 8 bin litre etil alkol ele geçirildi İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde kozmetik ürünlerinin bulunduğu bir depoya yapılan operasyonda 7 bin 803 litre etil alkol ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesi Meriç Mahallesinde bulunan ve kozmetik malzemelerinin bulunduğu bir depoda alkollü içki üretimi ve etil alkol içerisinde bulunan denatonyum benzoat (acı tat veren kimyasal madde) maddesi arıtmak amacıyla tesis kurduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda 5 litrelik bidonlar içerisinde ambalajlanmış, IBC Tanklar içerisinde dökme olarak ve 1 litrelik cam şişeler içerisine konulmuş piyasa değeri 375 bin TL olan toplamda 7 bin 803 litre etil alkol, 520 adet marka etiketi ve 12 adet 20 santimetreküplük anason aroması ele geçirdi. Ekipler, etil alkolün içkiye dönüştürülmesinde kullanılan makineye de el koydu. Operasyonda depoda yakalanan1 şüpheli ise gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı.
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