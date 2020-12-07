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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de kaçak akaryakıt düzeneği polisin dikkati sayesinde bulundu

İzmir'de kaçak akaryakıt düzeneği polisin dikkati sayesinde bulundu

Araç içerisindeki düzenekten detay ve genel görüntü

( İZMİR )- Kamyon kasasındaki kaçak akaryakıt düzeneği polisin dikkatinden kaçamadı İZMİR

Uzunlu Kaçak Tarım Kaçak Akaryakıt Polis Ekipleri 


- İzmir'in Tire ilçesinde şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonun kasasından akaryakıt düzeneği ve kaçak akaryakıt kullanımında kullanıldığı düşünülen 3 tondan fazla yanık yağ ele geçirildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 13.00 sıralarında Tire ilçe merkezinde bulunan kavşakta seyir halindeyken şüphelendiği bir kamyonu durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 1 adet akaryakıt aktarım için 10 metre uzunluğunda hortum bulunan dinamo düzenekli pompa ve 5 adet dolu varil içerisinde 3 bin 520 litre yanık yağ ele geçirildi. Ele geçirilen yanık yağların kaçak sanayi yakıtı olduğu ve inceltilerek mazot olarak satışa sunulmaya hazırlandığı tespit edildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen araç şoförü Ş.S. ve araç içerisinde bulunan Y.Ç. isimli 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
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