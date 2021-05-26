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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir'de jandarmadan zehir baskınları: 7 şüpheliye işlem

İzmir'de jandarmadan zehir baskınları: 7 şüpheliye işlem

- Operasyondan detay ve genel görüntü

( İZMİR ) - İZMİR

Adli Kontrol Jandarma Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Madde 


- İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheliye işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Tire ilçesinde, 17-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında uyuşturucu madde arama köpek unsurları ve drone destekli uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 bin 381 kök kenevir bitkisi ve 13 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AÇ-
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