İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı



- İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyon sonucu, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-

