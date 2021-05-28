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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

- Narkotik köpeğinin arama yapmasından görüntü

( İZMİR ) İZMİR

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- İzmir'in Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslere gerçekleştirdiği operasyon sonucu, hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AÇ-
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