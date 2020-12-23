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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İzmir'de jandarmadan öğrencilere 'uzaktan' trafik eğitimi

- İzmir'de jandarmadan öğrencilere 'uzaktan' trafik eğitimi

- Jandarma tarafından verilen uzaktan eğitimden detay ve genel görüntü

Trafik Kuralları Jandarma Trafik Eğitimi Öğrenciler Yüz Yüze 

-- Personelden görüntü
--Ders anından görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de jandarma ekipleri, önceden belirlenmiş okulların öğrencilerine verdikleri trafik eğitimlerini EBA/ZOOM uygulaması üzerinden vermeye başladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, pandemi öncesinde öğrencilere verdikleri yüz yüze trafik eğitimlerini, korona virüs nedeniyle 'uzaktan' vermeye başladı.
Önceden belirlenen okul öğrencilerine EBA/ZOOM uygulaması üzerinden eğitim veren personeller, öğrencilere trafiği ve trafik kurallarını tanıtırken, görsel desteklerle de öğrencilere ders verdi. 2020 - 2021 yılı eğitim öğretim döneminde, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik olarak yüz yüze verilmesi planlanan trafik eğitimleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, EBA/ZOOM uygulaması üzerinden icra edilirken, İzmir'de 7-11 yaş grubu toplam 236 öğrencinin trafik eğitiminden faydalandığı öğrenildi. (AÇ-
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