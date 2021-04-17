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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de jandarmadan çiftlik evine kumar baskını: 62 kişiye binlerce lira ceza kesildi

İzmir’de jandarmadan çiftlik evine kumar baskını: 62 kişiye binlerce lira ceza kesildi

-Dışarıda bulunan ekip otosundan görüntüler

Jandarma Akalan Harekete Geç 

--Mekanın içerisinden görüntüler
--Ambulansa alınan vatandaştan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de jandarma ekiplerince bir çiftlik evine düzenlenen kumar baskınında, aralarında kadınlarında olduğu ve suçüstü yakalanan 62 kişiye 109 bin 306 lira ceza kesilirken, 2 kişi hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 4 Tim ve Seyrek Jandarma Komutanlığı’na bağlı 4 Asayiş Timi ile 1 Trafik Timinin yanı sıra 18. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede bulunan bir çiftlikte kumar oynatıldığına yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçti. Günerli Mahallesi 9 Eylül Caddesi üzerindeki adrese intikal eden ekipler tarafından yapılan aramalarda; kumar oynamak için kullanılan çok sayıda malzemeye el konulurken, aralarında kadınlarında olduğu 62 kişiye kumar oynamaktan ve emre aykırı davranmaktan dolayı toplamda 109 bin 306 lira idari yaptım uygulandı. Üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca çıkan İ.D., isimli şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. Öte yandan, 2 kişiye kumar oynamak için yer temin etmekten haklarında adli işlem başlatılırken, baskında fenalık geçiren bazı vatandaşların olay yerinde bulunan ambulansa alınarak tedavi edildiği öğrenildi.
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